Son Dakika Haberleri: Japonya'daki Kardeşini Görmek İçin Bisikletle 15 Bin Kilometre Katedecek

Japonya'daki Kardeşini Görmek İçin Bisikletle 15 Bin Kilometre Katedecek

26 dakika önce

Kardeşinin yaşadığı Japonya'ya gitmek için Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan Psikolog Tom Galode, mola verdiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine hayran kaldı.

Japonya'daki Kardeşini Görmek İçin Bisikletle 15 Bin Kilometre Katedecek, System.String[]
Kardeşinin yaşadığı Japonya'ya gitmek için Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan Psikolog Tom Galode, mola verdiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine hayran kaldı.

Fransa'da yaşayan 29 yaşındaki psikolog Tom Galode, diğer ülkelerin kültürlerini tanımak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bisikletle dünya turuna çıktı. Varış noktası olarak kardeşinin yaşadığı Japonya'yı belirleyen Galode, geçen yıl 12 Ekim'de Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıktı. Tom Galode, 4 ay önce başladığı yolculukta katettiği 4 bin kilometrenin ardından Çaycuma'ya geldi. Burada Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından ağırlanan Fransız bisikletli, gördüğü ilgiden çok memnun kaldı. İlçe merkezinde bir de bisiklet turu yapan Galode, bisiklet ve yaya yollarının mükemmelliği karşısında şaşırdığını söyledi.

"Çaycuma'da gördüklerim karşısında çok şaşırdım"

Bisiklet turunun ardından Başkan Kantarcı'yı makamında ziyaret eden Galode, "Çaycuma'da bisikletimle dolaştım. Gördüklerim karşısında çok şaşırdım. Türkiye'nin geçtiğim şehirlerinde çok yoğun trafik olduğu için bisikletimle zaman zaman sorunlar yaşadım. Her yerde araçlara öncelik tanınmış, yayalar ikinci plana atılmış. Ama Çaycuma diğerlerinden çok farklı. Burada insana değer verilmiş, kent bisiklet öncelikli hale gelmiş. Çaycuma insan ve doğa dostu bir kent olmuş. Gördüklerimden çok etkilendim. Beni burada misafir eden, bisiklet dostu Başkan Bülent Kantarcı'ya teşekkür ederim" dedi.

Şu ana kadar bisikletle 4 bin kilometre yaptığını, 15 bin kilometre sonra da Japonya'ya ulaşmayı planladığını belirten Tom Galode, "Çaycuma'dan sonra Doğu Karadeniz üzerinden Doğu Anadolu'ya, oradan da İran'a geçeceğim. Ardından da Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ve Moğolistan'ı geçtikten sonra son durağım Japonya olacak. 2020 yılının Ocak ayında turumu bitirmeyi hedefliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Galode'ye yolculuğunda başarılar dileyerek, "Çaycuma artık bir bisiklet kenti. Kendisini burada ağırlamaktan mutlu oldum. Turunu tamamladıktan sonra onu Çaycuma'da tekrar misafir etmek hoşumuza gider" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Fransa, Çaycuma, Japonya, Güncel
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