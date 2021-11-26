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Japonya'dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ödül - Son Dakika

Japonya'dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ödül

26.11.2021 20:32
Japonya'dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ödül

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde düzenlenen ödül tevdi töreninde, Japonya'nın köklü kültürel ve kurumsal mirasıyla dünya genelinde ödül verirken çok ciddi gözlem ve elemeler yaptığını söyledi.

Fatma Şahin'in sadece Gaziantep ve TBB başkanlıklarında değil dünya yerel yönetimlerine de özgün katkılar sunduğunu ifade eden Kıran, "Bu anlamda, Fatma Hanımın bu ödüle layık görülmesi asla tesadüf değil. Bugün sonuç olarak görebileceğimiz bu ödülün İnşallah Türkiye-Japonya ilişkilerine de çok hayırlı başlangıçlara da vesile olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kıran, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sultan Abdülhamid Han'ın Japonya prensini kabul ettiğinden itibaren tarihin her döneminde her zaman olumlu gündemle böylesine müstesna bir ilişkinin olduğunu gözlemliyoruz. Güçlü geçmişimizden aldığımız enerji ve motivasyonla geleceğe daha kararlı şekilde yürümenin iradesini Gaziantep'te resmetmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Dış politikamızda Japonya'nın ağırlığı ve önemli yeri var. Yeniden Asya'ya çıkmak başta olmak üzere özellikle Asya kıtasından ülkemize Japonya aracılığıyla çok daha büyük yatırımları beklediğimizi paylaşmak istiyorum."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise yaklaşık 460 bin geçici koruma altındaki Suriyeliyi barındıran Gaziantep'te yerel yöneticilik yapan Fatma Şahin'in halkın yükünü azaltmak için çok çalıştığını belirtti.

Şahin ile önemli projeleri yürüttüklerini anlatan Kazuhiro, "TBB Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep'te afet önleme seminerleri yaptı. Şahin, Japonya'nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha güçlü köprü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin de Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir ilişki olduğunu, kültür ve yaşamlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek, ödül için teşekkür etti.

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Türkiye, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ödül - Son Dakika
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