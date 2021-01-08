Japonya ile Uruguay silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mutabakat imzaladı - Son Dakika

Japonya ile Uruguay silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mutabakat imzaladı

08.01.2021 06:03
Japonya ile Uruguay silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mutabakat imzaladı, System.String[]

Japonya ile Uruguay uyuşturucu, silah ve mal kaçakçılığına karşı mücadeleye yönelik iş birliğinin geliştirilmesi için mutabakat imzaladı.

Japonya ile Uruguay uyuşturucu, silah ve mal kaçakçılığına karşı mücadeleye yönelik iş birliğinin geliştirilmesi için mutabakat imzaladı.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Uruguay'ın başkenti Montevideo'yu ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Francisco Bustillo ile görüştü.

İki bakan, heyetler arası görüşme sonrası, uyuşturucu, silah, mal kaçakçılığı ile mücadeleyi, fikri mülkiyet haklarının ihlaline karşı tedbirleri ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesini kapsayan Gümrük Müşterek Yardımlaşma Mutabakatını imzaladı.

Motegi'nin, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile görüşmesinde ise serbest ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması ele alındı.

Dış ziyaret turu kapsamında Meksiko sonrası Montevideo'ya gelen Motegi'nin kıtada Arjantin, Paraguay ve Brezilya'ya, daha sonra ise Afrika'da Senegal, Nijerya ve Kenya'ya gitmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ile Uruguay silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mutabakat imzaladı - Son Dakika


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