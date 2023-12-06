 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı. Japonya hükümeti PKK'yı terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiğini ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığını vurguladı.

Japonya, PKK\'yı terör örgütleri listesine ekledi
06.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

PKK, TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE EKLENDİ

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulandı. Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." ifadesi kullanıldı.

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Elçiliğin sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Japonya Kamu Güvenlik ve İstihbarat Ajansı'nın web sitesi geçtiğimiz gün güncellenmiş olup, bahse konu sayfa şu anda silinmiştir. Japonya hükümeti, PKK'yi 2002 yılı itibarıyla terörist vb. gibi mal varlığı dondurulması gereken örgütler arasına dahil etmiştir ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınamaktadır. Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur."

NE OLMUŞTU?

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti. El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan PSIA yetkilisi, kuruluşun güncel "Terörizm Bölgesel Durum" kataloğunun Türkiye bölümünde, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve El-Kaide'ye ilişkin geçmiş ve güncel bilgilere yer verildiğini açıklamıştı.

PSIA'nın, "2022 Uluslararası Terörizmin Durumu" grafiğinde de Kasım 2022'de PKK'nın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği saldırının detayları yer almıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
1000

Japonya, Ankara, PKK, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika


21:50
Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38
Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38
Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27
Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33
'1 günlük diktatör olacağım' diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14
Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Son Dakika
21:50 Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13 Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38 Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38 Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27 Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33 "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14 Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu
19:08 İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 23:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement