KAAN projesi, Marmaris'te özel güvenlik personeline anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KAAN projesi, Marmaris'te özel güvenlik personeline anlatıldı - Son Dakika

KAAN projesi, Marmaris'te özel güvenlik personeline anlatıldı

11 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından başlatılan Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Projesi (KAAN) projesi, Marmaris'te özel güvenlik personellerine anlatıldı.

KAAN projesi, Marmaris'te özel güvenlik personeline anlatıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından başlatılan Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Projesi (KAAN) projesi, Marmaris'te özel güvenlik personellerine anlatıldı.


Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitim seminerine ilçede çeşitli kurumlarda görev yapan 130 özel güvenlik görevlisi ve amirleri katıldı.


Projenin eğitim semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Baş Müfettişi Mehmet Semih Süer ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Baş Müfettişi Hakan Karahan tarafından anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı görevli polis memurları da seminerde yer aldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz 2019 yılında İstanbul'da hayata geçirilen ve ülke genelinde uygulanabilir şekilde geliştirilerek planlanan KAAN projesi, 5 büyükşehrin ardından Muğla'nın da içerisinde bulunduğu 30 büyükşehirde uygulamaya başlandı.


İl ve ilçeler genelinde önem taşıyan merkezler, kamu hastaneleri, üniversite, havalimanı, park, bahçeler, teleferik ve otogarda görev yapan özel güvenlik görevlileriyle, genel kolluk personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen program aracılığıyla özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları anlatıldı. - MUĞLA

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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