Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı

30.04.2022 12:14
Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı

Denizli, Manisa ve Uşak'ta, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Denizli, Manisa ve Uşak'ta, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde 9 ilçede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Buldan, Honaz, Tavas, Serinhisar, Güney, Çivril, Bekilli, Acıpayam ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla hırsızlık şebekesi üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Denizli'nin 9 ilçesi ile Manisa ve Uşak'ta "Bayram Temizliği" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen M.K (41), B.A. (42), S.S. (25), B.U. (24), S.A. (34), F.A. (31), B.U. (41), H.Y. (33), S.A. (34), S.D. (21), E.E. (37), C.Z. (37), M.Y. (25), S.K. (45), K.O. (49) ve P.B. (17) tutuklandı. 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı
Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı

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Denizli, Manisa, Enerji, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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