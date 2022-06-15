KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

15.06.2022 19:49
KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL merkezli 9 ilde düzenlenen kaçan tütün ve tütün mamulü operasyonunda piyasa değeri 20 Milyon TL olan ürün ele geçirildi.

–İSTANBUL merkezli 9 ilde düzenlenen kaçan tütün ve tütün mamulü operasyonunda piyasa değeri 20 Milyon TL olan ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 62 şüphelinin 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin organize şekilde yurt dışından yasal olmayan yollarla kaçak tütün getirdiği tespit edildi. Ülkeye sokulan kaçak ürünler güneydoğu bölgesinde bulunan illerden özel ve gizli tertibatlı kamyonlarla iç piyasaya dağıtıldığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmamak için depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan yerlere çevirdikleri de tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 9 Haziran saat 05.00'de İstanbul merkezli Gaziantep, Adana, Adıyaman, İzmir, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 83 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 62 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 240 bin 68 adet bandrolsüz kaçak sigara, 260 bin 775 gram nargile tütünü, 327 bin gram sarmalık sigara tütünü, 933 bin boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçan puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen ürünlerin 20 milyon TL değeri olduğu belirlendi. Yakalanan 62 şüpheli '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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