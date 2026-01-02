Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon - Son Dakika
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye\'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon
02.01.2026 20:19
Türkiye\'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde, müşterilerden ve yatırımcılardan yaklaşık 11 milyar liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kadıköy'de müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen şüphelinin oto galerisine operasyon düzenlendi. İncelenen araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

11 MİLYAR LİRALIK VURGUN İDDİASINDA GALERİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müşteri ve yatırımcıları yaklaşık 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen kişinin sahibi olduğu Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenledi. Ekipler, uzun süredir kapalı olduğu öğrenilen iş yerinde inceleme yaptı.

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Oto galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi. Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü. İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, açılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

SON DAKİKA: Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon - Son Dakika
