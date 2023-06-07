Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı - Son Dakika
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Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

07.06.2023 14:29

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı. Kavga, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • İsmail: Mafya cenneti olduk, her yerde silahlı gruplar var. Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı - Son Dakika
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