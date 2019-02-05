Kadıköy, En Çok Tercih Edilen Semtlerden!
1 saat önce
En fazla "Zingat Bana Ev Bul" diyen şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Üç büyükşehri Muğla, Antalya, Kocaeli, Aydın, Balıkesir ve Adana takip etti.
Ev arama sürecinde zamandan tasarruf etmek ve stresini azaltmak isteyen kullanıcılar, Çanakkale'den Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanındaki toplam 68 şehirden arama yaptı.
KADIKÖY İLK SIRADA
Bugüne dek "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti kullanılarak en çok aranan ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Beşiktaş, Beylikdüzü ve Bahçelievler takip etti. Beşinci sıraya ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yerleşti. Bursa'nın Nilüfer ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi de uygulama üzerinden en çok aranan ilçeler arasında yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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