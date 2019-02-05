Son Dakika Haberleri: Kadıköy, En Çok Tercih Edilen Semtlerden!

Kadıköy, En Çok Tercih Edilen Semtlerden!

1 saat önce

En fazla "Zingat Bana Ev Bul" diyen şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Üç büyükşehri Muğla, Antalya, Kocaeli, Aydın, Balıkesir ve Adana takip etti.

Kadıköy, En Çok Tercih Edilen Semtlerden!, System.String[]

Ev arama sürecinde zamandan tasarruf etmek ve stresini azaltmak isteyen kullanıcılar, Çanakkale'den Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanındaki toplam 68 şehirden arama yaptı.

KADIKÖY İLK SIRADA

Bugüne dek "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti kullanılarak en çok aranan ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Beşiktaş, Beylikdüzü ve Bahçelievler takip etti. Beşinci sıraya ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yerleşti. Bursa'nın Nilüfer ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi de uygulama üzerinden en çok aranan ilçeler arasında yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

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