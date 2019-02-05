Kadıköy, En Çok Tercih Edilen Semtlerden!

Ev arama sürecinde zamandan tasarruf etmek ve stresini azaltmak isteyen kullanıcılar, Çanakkale'den Hakkari'ye Türkiye'nin dört bir yanındaki toplam 68 şehirden arama yaptı.

KADIKÖY İLK SIRADA

Bugüne dek "Zingat Bana Ev Bul" hizmeti kullanılarak en çok aranan ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Beşiktaş, Beylikdüzü ve Bahçelievler takip etti. Beşinci sıraya ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yerleşti. Bursa'nın Nilüfer ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi de uygulama üzerinden en çok aranan ilçeler arasında yer aldı.