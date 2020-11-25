Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli Ceyhan ilçesindeki işletmelerde çalışan kadınlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek eğitim verdi, kadınlara çiçek sundu.

Hatay'ın Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için çalışmaların daha sık yapılacağı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda stant açılıp broşür dağıtıldı.

Altınözü'ndeki etkinlikte ise Kaymakam Bülent Uygur'un da katılımıyla Pazar Caddesi'nde stant kurulup kadınlara broşür ve çiçek dağıtıldı.

Dörtyol'da da ilgililer tarafından kadınlara broşürler dağıtıldı.

Mersin

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı başkanlığında toplantı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Hükumet Konağı önünde açılan stantta polis ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında düzenlenen toplantıda fikir alışverişi yapıldı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki çeşitli noktalarda kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı.

Osmaniye

Düziçi Kaymakamlığı tarafından koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mutlu Almalı, toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere kararlılıkla devam edilmesi, ilgili kurumların ve kolluk birimlerinin mevzuatta verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi hususunda talimatlar verdi.