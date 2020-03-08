Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti - Son Dakika

Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti

6 saat önce

Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti Kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde kramponları giyip yeşil sahaya çıktı Kadıköy'de belediyenin kadın personelinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti

Kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde kramponları giyip yeşil sahaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de belediyenin kadın personelinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü. Kadınların farkındalık oluşturmak amacıyla mücadele ettiği turnuvanın bitişiyle birlikte sahada ter döken kadınlar birlikte halay çekip dans etti.

Kalamış Gençlik Spor Merkezi'nde düzenlenen futbol turnuvasında Kadıköy Belediyesi kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, aralarında Anadolu Adliyesi'nde çalışan kadın personellerin de yer aldığı Anadolu Kadın Gücü, Turkcell, Galatasaray Lisesi kadın futbol takımlarının da bulunduğu takımlarla karşı karşıya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde futbolda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen turnuvada dostluk kazandı. Turnuva bitiminde bütün takımların kadın oyuncuları birbirlerini tebrik etti. Maçların bitiş düdüğüyle kadınlar birlikte dans edip, halay çekti.

Kadıköy Belediyesi çalışanlarından Semra Çelebi, "Kadıköy Belediyesi düzenledi bu turnuvayı. Futbolda kadın futbolcuların farkındalığını yükseltmek, Türkiye sporunda kadınların görünürlüğünü arttırmak için yapılan bir şey bu. Bu ülkede ve dünyanın genelinde kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor, çeşitli şiddete, baskıya maruz kalıyor. Ama ne eşitlik ne adalet sağlanabiliyor. Biz bunu biraz daha hem Kadıköy'de hem İstanbul'a hem tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir turnuva düzenledik. Kurumların kadın futbolcuları da katıldılar. Bugün güzel bir gün olacak, kadınlarla birlikte futbol oynayacağız" dedi.

Kadıköy Belediyesi personellerinden Bengüsu Özkelle ise, "Biz Cadıköy Futbol Takımı olarak kadının gücüne çok fazla önem veriyoruz. Sporda, sahada, evde, sokakta ve çalışma hayatında. Her yerde biz de varız diyoruz. Bugün bunun için buradayız" diye konuştu

Kadınlar önce futbol oynadı, sonra halay çekip dans etti

Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy, Futbol, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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