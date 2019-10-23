Kadınların karar alma sürecine katılımı verimliliği artırıyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye'nin düzenlediği "Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler" konulu uluslararası konferans, Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerini buluşturdu. Konferansın açış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınların halen temiz enerji, bilim ve teknolojideki işgücünün yarısından daha azını oluşturduğunu ve karar verme düzeylerinde yeterince temsil edilmediklerini belirtti. Güler Sabancı, kadınların karar alma sürecine katılımının verimliliği artırdığına dikkat çekti

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye'nin düzenlediği "Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler" konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Temiz enerji daha düşük karbon yoğunluklu ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin merkezindedir. Bu noktada teknoloji ve inovasyon çok kritik kavramlardır. Bu kapsamda kadınların rolüne daha fazla odaklanmak için buradayız. Potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve toplumumuza katkıda bulunabilmek adına, kadınlar ve erkekler olarak hepimizin aynı adil fırsatları hak ettiğimize her zaman inandım" dedi.

Kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli girişimler olsa da kadınların, halen temiz enerji, bilim ve teknolojideki işgücünün yarısından daha azını oluşturduğunu ve halen karar verme düzeylerinde yeterince temsil edilmediklerini belirten Güler Sabancı, şöyle konuştu:

"Örneğin, enerji sektöründe kadınlar işgücünün yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu oran, temiz enerji alanında yüzde 32 ile nispeten daha iyi durumda. Bu da muhtemelen kadınların sürdürülebilirlik ile ilgili tercihlerini yansıtıyor. Petrol ve gazda ise bu oran, yüzde 22'ye düşüyor. Ayrıca, enerji sektöründe istihdam edilen kadınların yarısı, idari sorumluluklar alıyor. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile ilgili işlerde çalışan kadınların oranı ise, sadece yüzde 8.9. Özetle, enerji sektörü işgücü açısından cinsiyet dengesizliğinin en yüksek olduğu sektör olmaya devam ediyor."

Kadınların enerjide liderlik pozisyonlarındaki temsili daha da geride

Kadınların enerjide liderlik pozisyonlarındaki temsilinin daha da geride olduğuna dikkat çeken Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında, IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) tarafından 39 ülkenin katılımıyla düzenlenen Bakanlar Toplantısında, üst düzey görevlerde bulunan sadece 4 kadın vardı. 2018 yılında, dünyanın en büyük 100 petrol ve gaz şirketi arasından sadece biri, bir kadın CEO'ya sahipti. Kadınlar, üst yönetim pozisyonlarının sadece yüzde 15'ini oluşturuyordu. Türkiye enerji sektöründe de oranlar global değerlerle benzerlik gösteriyor. Kadınlar enerji sektörünün yüzde 24'ünü oluştururken, yüzde 17'si yönetsel pozisyonlarda yeralıyor. Ayrıca, dünyanın acilen ihtiyaç duyduğu bir temiz enerji dönüşümünün, ancak yeni bakış açıları ve yenilikçi iş modelleri getirebilecek kadınların daha fazla katılımıyla gerçekleşebileceğine yürekten inanıyorum. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, kadınların karar alma süreçlerine dahil etmeleri çalışanları daha çok motive ederken ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratırken, diğer yandan daha başarılı bir risk yönetimi sağlamaktadır."

Kadınların karar alma sürecine katılımı verimliliği artırıyor

Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmalar ayrıca, özellikle enerji sektöründeki cinsiyet çeşitliliğinin, kârlılığı artırdığını ve verimliliği yükselttiğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle, temiz ve yenilenebilir enerji konusundaki birçok girişim, kadınların güçlendirilmesine katkı ve destek vermektedir. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, kadınlar dünya nüfusunun yüzde 52'sini oluştururken, bilimdeki kadın araştırmacıların oranı sadece yüzde 30. Açıkça görülüyor ki, kadınların rolü her kademede ve her sektörde iyileştirilebilir.

"Sabancı Topluluğu olarak cinsiyet eşitliğinde öncü ve örnek olduk" diyen Güler Sabancı, şunları söyledi: "Enerji şirketlerimizde çalışan her dört yöneticimizin biri kadın. Beyaz yaka çalışanlarımızın ise üçte birini yine kadınlar oluşturuyor. Bu sayılar elbette kendi başına yeterli değil, ancak doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan ilk Türk şirketidir. Sabancı Vakfı, cinsiyet eşitliğini teşvik eden programları desteklemektedir."

Kadınların da karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmeye hazır olması gerektiğini belirten Güler Sabancı, "Müreffeh bir gelecek için, kadınların doğru eğitim ve öğretime, finansal araçlara ve staj olanaklarına erişme hakkına sahip olmaları zorunludur" dedi.

Geleneksel enerji sektöründe kadın çalışan oranı %25'te kalıyor

"Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler" konulu konferansının açılışında video mesajıyla katılımcılara seslenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, 4 yıl önce IEA Başkanı olarak seçildiğinde başlattığı modernizasyon stratejisinde enerji sektöründe cinsiyet eşitliğini destekleme konusunun da ilk sırada yer alan üç konudan biri olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:

"Bugün tüm küresel işgücüne bakıldığı zaman kadınların temsilinin %49 olduğunu görüyoruz. Ancak geleneksel enerjiye bakıldığında kadınların oranı %25'te kalıyor. Yenilenebilir enerjide bu oranın çok daha yüksek olduğu düşünülebilir ancak orada da sadece 3'te 1 olduğunu görüyoruz. Yönetim pozisyonlarına bakıldığında kadınların katılımına ilişkin sayılar bu oranlardan bile daha düşük. IEA olarak modernizasyon stratejimiz doğrultusunda bu konuya eğildik ve 4 yılda kadın çalışan sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle yönetim kademesinde büyük bir artış oldu. Kadın liderlerin rolünün çok daha arttığını görüyoruz. Bu yöndeki gayretlerimiz sadece adil çalışma koşulları için değil. Aynı zamanda kadınların sonuçları ve karar verme süreçlerini daha iyi etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle uluslararası bir cinsiyet eşitliği ile ilgili özel bir program başlattık."

Kadın liderler şirketlerinde daha iyi finansal performans sağlıyor

Konferansta konuşan Enerji Geleceği Girişimi Kurucusu (Energy Futures Initiative) ve ABD Enerji Bakanı Eski Baş Danışmanı Melanie Kenderdine, konferansta "Kadınların Enerji Sektöründeki Yerini Neden Yükseltmeliyiz" başlıklı bir sunum yaptı. Melanie Kenderdine, "Liderler arasındaki kadınların oranı enerji sektöründe sadece %17. Bu oran otomotiv, ulaşım, endüstriyel üretim ve altyapıda daha düşük. Halbuki istatistiklere göre kadınların daha fazla liderlik pozisyonunda çalıştığı şirketlerde daha iyi finansal performans sağlanıyor" diye konuştu. Aynı pozisyonda çalışan kadın ve erkeğin aldıkları maaşlar arasındaki farka da dikkat çeken, Melanie Kenderdine, "OECD ülkeleri arasında cinsiyet arası maaş farklılıkları Güney Kore'de %36.6, Türkiye %20.1, ABD'de %17.9, Yeni Zelanda'da da %5.6" dedi.

Kadın liderler ilham veren hikayelerini paylaştı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye'nin düzenlediği "Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler" konulu uluslararası konferans kapsamında dört panel gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı panellerde, temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı stratejileri ve tecrübelerine yer verildi