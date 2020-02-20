Kafesteki kelaynaklar doğaya salındı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 241 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi.

Bölgede bereketin sembolü olarak bilinen kelaynakların doğaya bırakılmasıyla yeni yavrular beklediklerini kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada tamamı 241 şu anda, bunlar genelde tek eşli yaşıyorlar. Tamamını biz serbest bırakacağız, bunlar yavrularını büyütünceye kadar yani göçmen karakteri gösteren kuş türleri bunlar, göçe gitmeye başlayacakları zaman biz göçe gitmesinler diye tekrar kafesin içerisine alacak şekilde tedbirimizi alıyoruz. Kafesin içerisinde veterinerlerimizin ve ilgili teknik arkadaşlarımızın kontrolü altında burada bakımlarını bir daha ki üreme zamanına kadar yürütüyoruz."

KELAYNAKLAR TARIM İLAÇLARIYLA TOPLU ZEHİRLENDİ

Kelaynaklar, yaz aylarında, Afrika 'dan Şanlıurfa 'ya gelen göçmen kuşlar olduğunu belirten Erdoğan, "1950'li yıllarda bu bölgemizde senede 600 civarında kelaynak kuşu görmek mümkün oluyordu. Kelaynaklar tarlalardaki böcek gibi şeylerle beslenirdi. Böcekler için tarlalara tarım ilaçları atılması kelaynakların sonunu getirdi. Zararlı böceklerle zehirli tarım ilaçları mücadele sonucunda, 70'li yıllara gelindiğinde sadece 50 tane kelaynak görmek mümkün olur hale gelinmiştir. Nesli tükendiği için koruma altına alınan kelaynakların üremesi için çalışmalara başladı. Her yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda bunların meyvelerini almaya başladı. Geçen yıl 65 yavru elde edildi. Ancak iklim koşulları nedeniyle bazılarını kaybettik. Yaşlı olan kuşlar da telef oldu" dedi.

Törene katılan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan , ise Şanlıurfa'nın sembollerinden olan ve doğada ender rastlanan kelaynak kuşlarının doğaya bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnşallah herhangi bir zayiat ve kayıp yaşamadan onları tekrar kafese alırız, Şanlıurfa'nın ve Birecik'in sembolü olmaya devam ederler. Kelaynaklar hem kültürel hem de turistlik bir zenginliğimiz."