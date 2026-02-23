Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler

Haberin Videosunu İzleyin
Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler
23.02.2026 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler
Haber Videosu

İstanbul Maltepe'de bir kafede 2 grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Genç kızların da arada kaldığı kavgada 2 taraf birbirlerine masa, sandalye ve yumruklar saldırdı. Kavgayı kafede bulunan kişilerin kahve içerek izlemesi ise dikkat çekti.

İstanbul Maltepe'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırırken, arada kalan genç kızlar panik yaşadı. O anları çevredeki bazı kişilerin kahve içerek izlemesi dikkat çekti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Maltepe'de bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kontrolden çıktı. Taraflar ayağa kalkarak birbirlerine yumruk attı, masa ve sandalyeleri savurdu. Kafe içerisindeki müşteriler büyük panik yaşadı.

GENÇ KIZLAR ARADA KALDI

Kavga sırasında bazı genç kızlar iki grubun arasında kaldı. Çevredekiler gençleri uzaklaştırmaya çalışırken, kafe içerisindeki arbede bir süre devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİLER

Görüntülerde bazı kişilerin yaşanan arbedeye müdahale etmeden masalarında oturup kahve içmeye devam etmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul, Güvenlik, Maltepe, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atalay k Atalay k:
    Ne yapacaklar insinler mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı "Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

07:22
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı ’’Sezon başında o olsaydı’’ şampiyonduk diyorlar
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar
07:12
Ronaldo’nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
06:57
Sapla saman karıştı Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
03:11
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
02:43
İlçeyi ayağa kaldıran olay Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
23:58
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü İşte kazanan
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü! İşte kazanan
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 08:04:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.