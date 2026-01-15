İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
15.01.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Haber Videosu

İstanbul Kağıthane'de bir otomobile otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda Burak Tunçel hayatını kaybetti. Saldırının, yeni nesil çetelerden bir grup tarafından gerçekleştirilen suikast olduğu iddia edildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan Burak Tunçel (25) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan araçtaki 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

"YENİ NESİL ÇETELER" İDDİASI

Saldırının, "yeni nesil çeteler" olarak anılan bir grubun gerçekleştirdiği suikast olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
MotoGP’de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Bakan Tunç’tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:07
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:38:59. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.