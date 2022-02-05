Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik önünden başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar devam etti.

Burada çeşitli marşlarla karşılanan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesince organize edilen ışık gösterisini izlediler.

Katılımcılar din görevlilerince dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İdlib'e iki tır insani yardım

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ve milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, iki yardım tırının Suriye'nin İdlib iline uğurlanması programına katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş olarak mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

AFAD'a teslim edilmek üzere iki yardım tırını yola çıkarmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Ünal şunları kaydetti:

"İdlib bölgesinde şu anda karda, soğukta ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize iki yardım tırı gönderiyoruz. Bu konuda AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımız çok ciddi çalışma yürüttüler. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Bağımsızlık, bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde yaşamak, kendi elimizle üretmek, kendi yatırımımızı ve istihdamımızı kendi elimizle yapmak kadar büyük ve kıymetli bir şey olamaz. Bugün biz 102 yıldır burada Fransız işgalinden kurtulmuş özgür ve bağımsız insanlar olarak yaşıyorsak ve bin yıldır bu topraklarda bağımsızlığımızı korumak için mücadele ediyorsak bunun temel sebebi her zaman mazlumların, mağdurların ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor olmamızdır."

Bu toprakların "insanlığın son adası" olduğunu belirten Ünal; merhamet, yardımlaşma, iyilik, dayanışma var oldukça özgürlüğün ve bağımsızlığının devam edeceğini dile getirdi.

Ünal, insanlığı savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Geçen gün Yunanistan sınırında 19 sığınmacı ölüme terk edildi. Ege'de mültecilerin botlarını patlatan, onları Ege'nin karanlık sularına gömmek isteyenlere inat biz insanlığı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri yüceltmeye devam edeceğiz. İnsanı ve insanlığı savunmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İdlib'e ulaştırılacak yardımların bulunduğu tırlar AFAD İl Müdürlüğüne uğurlandı.