Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Elbistan, Afşin, Göksun, Türkoğlu, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinin belediye başkanları, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Elbistan, Afşin, Göksun, Türkoğlu, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinin belediye başkanları, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkez Onikişut Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğrafları seçti.

Merkez Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Elbistan

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Afşin

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise oyunu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Göksun

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Türkoğlu

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Ekinözü

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğraflar için oyunu kullandı.

Andırın

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır gölünde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Çağlayancerit

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, oyunu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğraflar için kullandı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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