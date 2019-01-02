Kale Seramik 2019'un İlk İhracatını Kanada,ingiltere ve Fransa'ya Yaptı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kale Seramik yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan ülkelerine gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kale Seramik yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan ülkelerine gerçekleştirdi. Kale Seramik Genel Müdürü Yardımcısı Süleyman Soysal, "Bütün seramik sektörünün açık ara ihracat lideri olarak 2019 yılında ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.



Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kale Seramik fabrikasında yılın ilk ihracatı dolayısıyla tören düzenlendi. İlk ihracat için hazırlanan tırlar fabrikadan çıkarken gerçekleştirilen törene, Kale Seramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Kale Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kale Seramik Tedarik Zinciri Direktörü Ali Paker, fabrika yöneticileri çalışanlar ve sürücüler katıldı.



Kale Seramik'in 1962 yılında Türkiye'nin ilk seramik duvar karosunu ihraç eden firması olduğunu belirten Kale Seramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, " Bugün tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik fabrikalarından birine sahip Kale Seramik olarak, 2018 yılında 52,1 milyon metrekare yer ve duvar karosu ile granit seramik üretimi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın 5. Dünyanın ise 17. seramik karo üreticisiyiz. Seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibimizin iki katına yakın bir pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi.



Bünyesinde Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres'i bulunduran Kale Seramik olarak, en fazla ürün sevkiyatına İngiltere, Kanada, Fransa ülkelerine yaptıklarını vurgulayan Süleyman Soysal şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Seramik sektörünün açık ara ihracat lideriyiz ve büyüme alanımızı ihracat olarak belirledik. Ülke olarak İçinde bulunduğumuz koşullara rağmen, global pazardaki payımızı daha da arttırarak 2019 yılında ihracatımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojiye sahip yeni yatırımlarla ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan uzak doğuya dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün küresel pazarın en büyük seramik üreticisi Çin'e dünyanın en ince, en büyük ve esnek seramiklerinden Kalesinterflex'i satıyoruz. Bu örnek Kale Seramik'in rekabette nasıl ayrıştığını da gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızın sağladığı avantajla verimliliğine daha çok odaklanacağız ve kendi süreçlerimizi daha iyi, daha rekabetçi tutmak için maksimum çabayı göstereceğiz" dedi.



Törenin ardından Seramik karo yüklü tırlar yola çıktı. Yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, ülkelerine gerçekleştiren Kale Seramik, ilk yurt içi sevkiyatını ise Ankara, Adana, Kayseri, İzmir, Trabzon, Konya ve Diyarbakır illerine yaptı. - ÇANAKKALE

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