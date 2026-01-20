"Kalorifer ısınmıyor" diye çağrılan usta gördüğüne inanamadı: Böyle şerefsizlik olur mu! - Son Dakika
"Kalorifer ısınmıyor" diye çağrılan usta gördüğüne inanamadı: Böyle şerefsizlik olur mu!

20.01.2026 13:47
Gaziantep'te kaloriferleri ısıtmayan bir evde yapılan kontrolde, boruların tesisata bağlı olmadığı ve sadece duvara göstermelik olarak monte edildiği ortaya çıktı. Yaşananlar karşısında şoke olan ev sahibi, "Adamlar bağlamamışlar. Böyle şerefsizlik olur mu!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Gaziantep'te bir evde kaloriferlerin ısınmaması şikayetiyle eve çağrılan ustanın yaptığı kontrollerle skandal gün yüzüne çıktı. Tesisatı inceleyen usta, boruları gevşettiği sırada şaşırtıcı bir durumla karşılaştı.

BORU VAR, BAĞLANTI YOK

Usta, borunun duvara sabitlenmiş olmasına rağmen herhangi bir hatta bağlı olmadığını fark etti. Yapılan incelemede, borunun sadece görüntü amaçlı monte edildiği, kalorifer tesisatına hiç bağlanmadığı anlaşıldı. Boruyu çekerek durumu ev sahiplerine gösteren usta, "Hiç bağlamamışlar" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"BÖYLE ŞEREFSİZLİK OLUR MU!"

Kontroller sırasında ustaya "Yanlış mı takmışlar?" diye soran kadın, gerçeğin ortaya çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın, "Onun için gelmiyorlar desene" diyerek duruma tepki gösterdi.

O sırada telefonda hoparlör aracılığıyla sohbete dahil olan bir erkek ise, "Geçenlerde bir haberde görmüştüm. Aynısı çıktı. Adamlar bağlamamışlar. Böyle şerefsizlik olur mu!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yaşananlar doğal gaz ustasının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep, 3-sayfa, İnşaat, Emlak, Yaşam, Son Dakika

