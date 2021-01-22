Kamer Genç mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mesajı okundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, programda yaptığı konuşmada, 2016'da yaşamını yitiren Genç'i minnet ve özlemle andığını söyledi.

Kamer Genç'in Tunceli topraklarına yakışan biri olduğunu ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Tunceli ile özdeşleşmişti ve Tunceli sevdalısıydı. Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde hepimize örnek olduğu gibi birçok sesi olmayan, sesi çıkmayan, sindirilmiş insana da aslında umut oldu. Kamer Genç bu topraklardan çıkıp bütün Türkiye'nin umudu olan birisi. Doğduğu köye, doğduğu topraklara geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde yatmayı istedi. Yerliliği ve milliliği de herkese gösterdi. O hem bizim büyüğümüzdü hem dostumuzdu. Birlikte çalışma onuruna kavuştuk ve o onuru birlikte yaşadık. "

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kamer Genç'i her ölüm yıl dönümünde mezarı başında andıklarını ve anmaya devam edeceklerini belirtti.

Genç'in mert ve cumhuriyet sevdalısı olduğunu anlatan Özel, "Gün geçtikçe ne kadar haklı olduğunu herkese kabul ettiren bir siyasetçi. Ölümünden sonra konuşabilen, anlatabilen, ikna edebilen bir siyasetçi. Laikliği ağza almak zorlaşmışken ısrarla her konuşmasında laiklik vurgusu yapan birisiydi." dedi.

Özel, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından Kamer Genç'e dair bir kitap hazırlandığını belirterek, "Konuşmaları derlendi, dostlarıyla, siyaset arkadaşlarıyla konuşuldu. Bir belgesel için çalışıyoruz. Bugün de burada çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de anma etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, eşini seven çok sayıda insanın olduğunu ve yapılan konuşmaların kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ağbaba, Özel ve berberindekiler Genç'in mezarına karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, partililer ve vatandaşlar katıldı.