Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım - Son Dakika

Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım

15.12.2020 10:28
Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım, System.String[]

Kana Biyik: Marius Sumudica gibi bir hocayla daha önce çalışmadım"Futbolda hırs olmazsa sonuç gelmez""Gol attığım maçların önemi ayrı""Babam ve amcamın seviyesine çıktım"En zorlu forvetler"Soy ismimin Türkçe anlamını biliyorum"Mustafa KANLI/GAZİANTEP, - GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün...

Kana Biyik: Marius Sumudica gibi bir hocayla daha önce çalışmadım

"Futbolda hırs olmazsa sonuç gelmez"

"Gol attığım maçların önemi ayrı""Babam ve amcamın seviyesine çıktım"En zorlu forvetler"Soy ismimin Türkçe anlamını biliyorum"

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, - GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün Kamerunlu futbolcusu Jean-Armel Kana-Biyik, daha önce Marius Sumudica gibi teknik direktörle çalışmadığını belirterek, "Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca" dedi.Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan, ardından da Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın savunmacısı Jean-Armel Kana-Biyik, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu."FUTBOLDA HIRS OLMAZSA SONUÇ GELMEZ"Futbolda hırsın önemine dikkat çeken Kana Biyik, "Futbolda hırs önemli. Hırslı olmazsanız sonuç gelmez. Takım olarak iyi gidiyoruz, 10 maçtır yenilmiyoruz. Karşılaştığımız 10 maçta zor rakipler de vardı, zorlu takımlara karşı oynadık, iyi sonuçlar aldık ve bence performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi."GOL ATTIĞIM MAÇLARIN ÖNEMİ AYRI"Türkiye'de 110'a yakın maça çıktığını kaydeden 31 yaşındaki defans oyuncusu, "Türkiye kariyerimde eski takımım Kayserispor'a karşı oynadığım ilk maç zordu benim için. Her bir maç benim için ayrı anlam taşıyor. Ama bir defans oyuncusu olarak, gol attığım maçlar da önemli benim için. Unutamadığım maç geçen sene Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet çünkü Türkiye kariyerimde ilk defa Beşiktaş'a karşı galibiyet geldim" diye konuştu."BABAM VE AMCAMIN SEVİYESİNE ÇIKTIM"Futbolcu olan babası Andre Kana-Biyik ve amcası Omam-Biyik seviyesine çıktığını anlatan deneyimli oyuncu, "Türkiye benim için üçüncü memleketim çünkü ben Fransa'da doğdum. Ailem Kamerun'da doğdu. Ben de uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye benim üçüncü memleketim gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Ailemde babam ve amcam futbolcuydu. Futbola başlama sebeplerim amcam ve babam. Onlara çok saygı duyuyorum ve onlar sayesinde futbolu sevdim, futbola aşık oldum. Ben de yavaş yavaş onların seviyesine çıktığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."SUMUDICA GİBİ BİR HOCAYLA HİÇ ÇALIŞMADIM"Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kana Biyik, şöyle devam etti: "Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim; kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca. Takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Kendisini gerçekten seviyorum ve çok saygı duyuyorum."EN ZORLU FORVETLERKana Biyik, Türkiye'de kendisini en çok zorlayan forvetlerin Burak Yılmaz, Vedat Muriç, Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao ve Adis Jahovic olduğunu açıkladı. Kırmızı-siyahlı stoper, "Bu oyuncular maçlara çıktığımızda gerçekten benim işimi zorlaştırmıştı. Bu oyuncular güçlü ve kuvvetli oyuncular, kaliteli oyuncular" dedi."SOY İSMİMİN TÜRKÇE ANLAMINI BİLİYORUM"Soy isminin Türkçede benzediği kelimeyi bildiğini söyleyen, Gaziantep mutfağını çok sevdiğini vurgulayan Kana Biyik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soy ismimin ne demek olduğunu biliyorum; 'bıyık' anlamına geliyor. Sokakta ya da alışveriş merkezlerinde insanlar beni gördüğünde benim hakkımda konuştuğunu duyuyorum. Yanımdan geçerlerken 'Kana Bıyık' diyorlar. Ben de dönüp selam veriyorum. Güzel bir ilişkimiz var, saygı duyuyorlar bana, ben de onlara saygı duyuyorum. Gaziantep mutfağını gerçekten çok seviyorum, herkes konuşuyor. Ben bazen restoranlarda yiyorum ama Gaziantep mutfağından yemek yediğim zaman; harika ve leziz yemekleri. Taraftarımıza söz veriyorum: bu sene çok güzel bir sezon geçireceğiz. Bana gösterdiğiniz sevgiye ben de aynı karşılıkla sevgiler gönderiyorum ve bizi desteklemeye devam edin."

Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım
Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım
Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım

Gaziantep, Türkiye, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu         
09:59
Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu         
09:49
Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor         
09:27
Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti         
09:21
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei