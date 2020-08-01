Kangal köpeklerine 'Çipli takip' - Son Dakika

Kangal köpeklerine 'Çipli takip'

Kangal köpeklerine 'Çipli takip' Şöhreti dünyanın dört bir yanını aşan ve vahşi hayvanlara karşı sürüleri koruyan kangallara çipli takip geliyor.

Kangal köpeklerine 'Çipli takip'

ANKARA - Şöhreti dünyanın dört bir yanını aşan ve vahşi hayvanlara karşı sürüleri koruyan kangallara çipli takip geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı, "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" kuracak. Merkez de, safkan kangalların genetiği koruma altına alınacak.

Şöhreti Anadolu'yu aşan, Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarında vahşi hayvanlara karşı sürüleri koruyan kangallara çipli takip geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı yerel kalkınma projeleri yürüten 26 kalkınma ajansından biri olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas'ta teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" kuracak. Merkezin yeri 43 dönümlük bir arazi üzerinde planlanırken, safkan kangalların genetiği bu merkezde koruma altına alınacak. Merkezde yetiştirilecek kangalların çiple takibi yapılırken, soyağaçları çıkartılacak. Bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak merkezde her yıl tescilli 400 safkan kangal üretilecek. Merkezin 2021'de açılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz. Kalkınma ajansımızın destekleriyle kurulacak modern tesis ile Sivas'ı dünyaya daha iyi tanıtacağız" notuyla, merkez ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ORAN, kangal köpeği ırkını korumak amacıyla harekete geçti. Bu hedef doğrultusunda ORAN, yerel dinamiklerle güç birliği yaparak, Sivas İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yeni bir proje başlattı. Bu proje ile Sivas merkeze bağlı Çelebiler Köyü Meraküm mevkiinde yaklaşık 43 dönümlük arazi üzerine Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi kurulacak. Toplamda 7 milyon lira bütçeli projenin maliyetinin yüzde 75'i ORAN tarafından karşılanacak.

Merkezin en önemli fonksiyonu, safkan kangal köpeklerinin üretilmesi ve genlerinin korunması olacak. Yetiştirilen kangallar, çiple takip edilecek. Deri altına yerleştirilecek çiplerde, kangalların doğum tarihi, anne ve babasının ismi, ne tür hastalıklar geçirdikleri gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde gerçekleşecek.

Proje kapsamındaki merkezde, kangalların soyağaçları da çıkarılacak. Üretilen her köpeğin bir kimlik kartı olacak. Böylece, kangal köpeğinin ırkı ve bu ırkın saflığının muhafazası, kontrolü ve raporlanması sağlanacak. Merkezde, genetik çeşitliliğe yönelik çalışmalar yapılacak, araştırma yapmak isteyen akademisyenlere uzun vadeli gözlem olanakları sağlanacak.

Her türlü donanımı içinde barındıran, eğitim alanlarına sahip, veteriner hizmetleri de verilecek merkezde, uluslararası gösteriler düzenlenecek. Merkezin şehir turizmine de katkı sağlaması beklenirken, merkezi ziyaret amacıyla bölgeye gelecek olanlar; konaklama, yeme-içme ve alışveriş, hediyelik eşya gibi aktivitelerle yerel ekonomiyi canlandıracak. Bu da bölgesel kalkınma için artı değer oluşturacak.

Yavru satışları ve diğer gelirlerle birlikte merkezin finansal sürdürülebilirliği sağlanacak. Merkezde, ilk etapta veteriner, laborant, uzman köpek bakıcısı gibi görevleri üstlenecek 13 kişi istihdam edilecek.

İlk etapta 80 köpek kapasiteli olacak merkezde, 60 damızlık kangalın 20'sini erkekler, 60'ını dişiler oluşturacak. Yavru köpekler, 2. aylarını doldurduktan sonra web sitesi üzerinden sahiplendirilebilecekken, merkezin kapasitesi daha sonra 400'e çıkacak.

Merkez inşaatında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Merkezimiz sayesinde köpeklerimiz dünyanın neresinde olursa olsun bu özel çip sayesinde takip edilecek. Yaşam koşulları kontrol edilecek. Irkın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olması sağlanacak. Kangal yavrumuz dünyaya geldiği anda kimliklendirilecek. Belli bir yazılım sayesinde tüm geçirdiği evreleri takip edilecek ırkın bozulması engellenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvancılığa destek

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, kangalların sürü yönetimi konusunda dünyada bilinen en başarılı tür olduğunu anlatarak, "Biz bu merkez sayesinde küçükbaş hayvancılığı da bir nevi desteklemiş olacağız. Katalizör olacağız. Burada yetiştirilen kangal köpekleri küçükbaş sürülerde sürü yönetiminde çiftçilerimize en büyük desteği sağlayacak" ifadelerini kaydetti.

Aşılamayla ölümler engellenecek

Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, 30 yıl veteriner olarak kangallar üzerinde çalıştığını anlatarak, "Yaptığımız gözlemlere göre her doğumda yüzde 80'e varan ölümler olabiliyor. Özellikle, yavrulara gerekli aşıların yapılmamasına bağlı ölümler en büyük problemlerden biri. Bu proje sayesinde bütün köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek" aktarımında bulundu.

Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır çobanlara yarenlik eden kangallar, iyi bir sürü koruyucusu olarak biliniyor. Kangallar; zeki, önsezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlı olmalarının yanı sıra çocuklara ve kadınlara karşı dostça davranışlarıyla bilinirler. Cesur, hızlı ve çevik köpekler olan kangallar, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana belirli bir sistematik içerisinde yetiştiriliyor. Kurt sürülerine karşı dilden dile yayılan kahramanlıklarıyla "Anadolu Aslanı" lakabını alan kangallar, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtalarında vahşi hayvanlara karşı sürü koruma görevi üstleniyor. Kangal köpekleri, zor iklim ve çalışma şartlarına uyum sağlamalarıyla da bilinir.

Kangal köpeklerine 'Çipli takip'

Kangal, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kangal köpeklerine 'Çipli takip' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil İnsanı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı         
16:00
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı         
15:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız         
15:11
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü         
14:50
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi         
14:47
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu         
14:31
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı         
14:15
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım         
14:09
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti         
13:58
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu         
13:16
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi         
12:20
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti         
12:18
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü         
10:43
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor         
10:32
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi         
09:51
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz         
09:07
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil         
08:51
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 21:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kangal köpeklerine 'Çipli takip' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei