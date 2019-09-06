Kanuni Sultan Süleyman vefatının yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Kanuni Sultan Süleyman vefatının 453'üncü yıl dönümünde Süleymaniye Cami'nde anıldı. Anma programına Fatih Belediye Başkanı M.Ergün turan ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bir çok vatandaş katıldı.

Fatih Belediyesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun "Muhteşem" olarak tanımladığı Kanuni Sultan Süleyman vefatının 453'üncü yıl dönümünde Süleymaniye Camii avlusunda düzenlenen törenle anıldı. Süleymaniye Camii avlusunda Cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara et pilav, aşure ve ayran ikram edildi. Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan'ın vatandaşlara ikramda bulunduğu programda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ve beraberindeki heyetin yanı sıra anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri başına geçerek dua etti. Ayrıca Süleymaniye Camii haricinde Fatih Cami, Sultanahmet Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Sümbül Efendi Cami, Hırka-i Şerif Cami'nde toplamda 10 bin kap aşure dağıtıldı.

"Vatandaşlarımızla beraber güzel bir gün geçiriyoruz"

Anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "Fatih'in en önemli eseri Süleymaniye Camii'nin bahçesindeyiz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın İstanbul'daki dönemin en önemli eseri burasıdır. Kendi türbesi de burada dolayısıyla hem onu anma amacıyla hem de Hicri Yılbaşı biliyorsunuz birkaç gün önce idrak ettik. Muharrem Ayı Hz. Hüseyin'in şehit edildiği bir ay bunların hepsi bir arada oldu aşure dağıtımı yapıyoruz Burada vatandaşlarımızla beraber güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.