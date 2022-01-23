Kar altında hamsi festivali - Son Dakika

- Kar altında hamsi festivali

Bahçelievler'de karlı havada Karadeniz rüzgarı esti

İSTANBUL - Bahçelievler'de kar altında düzenlene hamsi festivalinde vatandaşlar bir araya geldi. 3 ton balık ekmek ikram edilen festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi, kar altında hamsi festivali düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivalinde vatandaşlar dolayısı eğlendi. Festivalde, 3 ton balık, pişirilip görevli personel tarafından vatandaşlara ikram edildi. Programa Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Yağan kara aldırış etmeyen vatandaşlar, balık ekmek yemek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde ayrıca hamsiden yapılan 18 yöresel Karadeniz yemeği de sergilendi. Vatandaşlar yöresel şarkılar eşliğinde horon ve horon eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Komşularımıza 3 ton hamsi ikram ediyoruz diyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün hamsi dağıtıyoruz. Gökten bereket kar yağıyor, yerden de denizden çıkan hamsileri Bahçelievler'li hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Tabi burada hamsi festivali yapıyoruz ama Bahçelievler'de 81 ilimizden olan tüm vatandaşlarımıza komşularımıza 3 ton hamsi ikram ediyoruz. Hava güzelleşti tam böyle denizin, hamsinin istediği hava, tüm vatandaşlarımızı hamsi yemeye, horon oynamaya davet ediyoruz" dedi.

"Çok mutluyum"

Nisanur Korucu, Çok eğlendiğini belirterek, "15 dakikadır bekliyorum hamsi için değer tadı çok güzel karı çok seviyorum. Biz Çorlu'da yaşıyoruz orada çok yağmıyor ama burası çok güzel, çok mutluyum."diye konuştu.