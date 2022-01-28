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Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı - Son Dakika

Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı

28.01.2022 12:09

Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı Trakya'da etkili olan kar yağışları sebebiyle nehir ve barajların doluluk oranları arttı.

Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı

KIRKLARELİ - Trakya'da etkili olan kar yağışları sebebiyle nehir ve barajların doluluk oranları arttı.

Geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle kuruma noktasına gelen Trakya'daki 14 baraj kar yağışı nedeniyle 101 milyon 958 bin metreküp arttı. Trakya'da bulunan 14 baraj geçtiğimiz ay 512 milyon 811 metreküp ölçülürken bu gün itibariyle 614 milyon 769 bin metreküp olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Tekirdağ'da Aralık 2021'de 4 barajın doluk oranı 150 milyon 730 bin metreküp iken 160 milyon 205 bin metreküpe yükselirken Edirne'de 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 baraj 237 milyon 251 bine ulaştı. Kırklareli'nde ise 163 milyon 235 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı, 217 milyon 313 bine çıktı.

Kar yağışları İstanbul'u destekleyen barajlarında doluluk oranını arttırdı. Kasım ayında doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajında yağan kar nasibini aldı. İSKİ'nin verilerine göre Kazandere barajı 60,37'e ulaştı. Papuçdere Barajı ise Kasım ayında 2.63 ölçülürken son verilere göre 60,18 seviyesine yükseldi.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 76.7, Papuçdere Barajı yüzde 60,18, Sazlıdere barajı yüzde 23.9, Büyükçekmece Barajı yüzde 43.97, Alibeyköy Barajı yüzde 35.01, Terkos Barajı yüzde 49.92, Kazandere Barajı yüzde 60,37, Elmalı Barajı yüzde 74.29, Darlık Barajı yüzde 53.9, Istrancalar Barajı yüzde 70.42 olarak ölçüldü.

Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı
Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı
Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar bereketli geldi Trakya'daki baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı - Son Dakika
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