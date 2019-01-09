Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Yollarda Mahsur Kalan 453 Yolcu Kurtarıldı

Kar Nedeniyle Yollarda Mahsur Kalan 453 Yolcu Kurtarıldı

1 saat önce

DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda, araçlarında mahsur kalan 453 kişi kurtarıldı.

Kar Nedeniyle Yollarda Mahsur Kalan 453 Yolcu Kurtarıldı, System.String[]
DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda, araçlarında mahsur kalan 453 kişi kurtarıldı.

Diyarbakır, Elazığ, Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.  AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma, sağlık ve İl Özel İdare'den oluşan ekipler, araçlarında mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Elazığ-Bingöl karayolunun 85 ile 90'ıncı kilometresi arasında bulunan Kuruca mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşünce, 1'i cenaze aracı, 17 araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçlarda bulunan 79 kişiyi kurtararak en yakın tesise götürdü. Yolun kapalı olduğu Karakoçan ilçesi çıkışında kalan araçlarda seyahat eden 350 kişiye kurtarma ekipleri tarafından çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bu kişiler, bölgedeki tesislere götürülerek misafir edildi.

Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır ve Karakoçan-Kiğı karayollarında mahsur kalan 7 araçta bulunan 24 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

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