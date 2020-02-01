Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Çorum- Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Seferihisar- Kuşadası yolunun 22-38 ile 55-59. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa- Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kürtün- Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.