Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Muğla- Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İskilip- Çankırı yolunun 41. kilometresindeki heyelan nedeniyle 37-41. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Artvin- Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerinde şev temizlik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.
Siverek- Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.