Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi- Germencik kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü bakım çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.


Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, İspir- Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Torbalı- Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana- Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt- Antalya yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yürütülen aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Siirt- Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Germencik, Ankara, Belevi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:36 Kaynak: AA

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