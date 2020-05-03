Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolu Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer yönden kontrollü devam edecek.

Ankara- Konya yolunun 33-35. kilometrelerindeki Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca- Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün- Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Karakurt, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 08:44 Kaynak: AA


Son Dakika

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