Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca- Antalya yolunun 30-34, Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 13-20, Patnos- Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Sakarya yolunun Beşköprü- Arifiye kesiminde ulaşım, köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya- İzmit istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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