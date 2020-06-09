Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Sakarya yolunun Beşköprü- Arifiye kesiminde ulaşım, köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya- İzmit istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapılıyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Acıkuyu bağlantı yolu inşaatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kumluca- Antalya yolunun 30-34, Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 13-20, Patnos- Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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