Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Sakarya yolunun Beşköprü- Arifiye kesiminde ulaşım, köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya- İzmit istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şeritte daraltma yapılıyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Acıkuyu bağlantı yolu inşaatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Kumluca- Antalya yolunun 30-34, Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 13-20, Patnos- Adilcevaz yolunun 21-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.