Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze- Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 4 Eylül'e kadar her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu Bağlantı Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometreleri ile Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir- Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Selçuk- Aydın yolunun 0-3. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.