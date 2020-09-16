Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları Gebze mevkisindeki Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde, banketlere denk gelen alanlarda köprü ayağı imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle banketler trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde 3'er şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-1. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- İzmir yolunun Sabuncubeli Tüneli Manisa tarafında bulunan bağlantı yolu (Eski Manisa Yolu) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşıma tünel içinden izin veriliyor. Tünelden geçmesi mümkün olmayan, tehlikeli madde taşıyan ve gabarisi yüksek araçlar İzmir- Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri- Tarsus Batı Kavşağı bölgesinde heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan sebebiyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridi servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerindeki Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 52-55. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 19-21 (Sivrice Kavşağı), Ermenek- Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi) ve Iğdır- Tuzluca yolunun 67-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü yapılıyor.