Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nizip Kavşağı-5. Bölge sınırı yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Acıgöl-Nevşehir- Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerinde (Nevşehir şehir geçişi) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kavşak kollarından kontrollü sürdürülüyor.

Fatsa- Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı menfezinin yıkım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 52-55. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan ve tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanacak.

Akseki- Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.