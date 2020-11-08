Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

08.11.2020 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldığından, ulaşım, hafif taşıtlar için otoyolun Ankara- İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerindeki genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla İstanbul-havalimanı ve Sincan-havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarındaki üstyapı yenileme, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım, Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj, Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya- Eskişehir devlet yolundaki köprülerin genleşme derz ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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