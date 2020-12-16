Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.