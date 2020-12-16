Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

16.12.2020 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Çanakkale, Savaştepe, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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