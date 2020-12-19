Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları arasında İzmir yönünde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray- Çerkezköy yolunun 1-15. kilometrelerinde köprü derzlerinde yenileme çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manisa-İzmir yolunun 17. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli mevkisinde sürdürülen enerji nakil hattı çekim çalışmaları dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde aralıklarla araç geçişine izin verilmeyecek.

Gaziantep Çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşakları arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım, Anamur- Aydıncık yolu 23-25. kilometrelerindeki Yeşilovacık Nükleer yolu mevkisindeki yol yapım, Samsun- Ordu yolunun 9-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamir çalışmaları, Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ile 45-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serik- Manavgat yolunun 22. kilometresinde bulunan Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki Migros Kavşağı köprüsü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Alanya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane- Bayburt yolunun 52. kilometresinde bulunan Pınarlı Tüneli'nin Bayburt-Gümüşhane yönündeki yaklaşımında yapılacak mekanik gabari montaj çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Çıldır- Ardahan yolunun 20-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.