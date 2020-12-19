Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

19.12.2020 08:55
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları arasında İzmir yönünde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray- Çerkezköy yolunun 1-15. kilometrelerinde köprü derzlerinde yenileme çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manisa-İzmir yolunun 17. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli mevkisinde sürdürülen enerji nakil hattı çekim çalışmaları dolayısıyla bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde aralıklarla araç geçişine izin verilmeyecek.

Gaziantep Çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşakları arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım, Anamur- Aydıncık yolu 23-25. kilometrelerindeki Yeşilovacık Nükleer yolu mevkisindeki yol yapım, Samsun- Ordu yolunun 9-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamir çalışmaları, Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ile 45-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Serik- Manavgat yolunun 22. kilometresinde bulunan Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'ndaki Migros Kavşağı köprüsü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Alanya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane- Bayburt yolunun 52. kilometresinde bulunan Pınarlı Tüneli'nin Bayburt-Gümüşhane yönündeki yaklaşımında yapılacak mekanik gabari montaj çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Çıldır- Ardahan yolunun 20-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çerkezköy, Orhangazi, Çağlayan, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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