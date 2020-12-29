Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

29.12.2020 08:03
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşaklarında alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli arasındaki muhtelif kesimlerde temizlik çalışması yapılıyor. Söz konusu bölgede 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Dörtdivan, Heyelan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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