Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAİ-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 33-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu, Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alacahan- Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.