Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler sağ şeride yönlendiriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli Devlet yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü sağlanıyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Giresun- Trabzon yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.