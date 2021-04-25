Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sebebiyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyol'un Ankara ve Konya istikametinde ulaşım, Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları İzmir istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) ve Oltu- Göle yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım; Sinop- Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Keşan- Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette sağ şeritten tek yönlü sağlanıyor.

Torbalı- Selçuk yolunun 22-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.