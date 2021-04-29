Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 35. kilometresinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala Alt Geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerindeki Badal Tüneli giriş-çıkış kavşaklarında gerçekleştirilen imalatlar sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik akışına köprü yan kollarından izin veriliyor.

İspir- İkizdere yolunun 24-25, Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49 ve Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.