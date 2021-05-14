Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 232-239. kilometreleri arasında TMA tabakası serimi çalışmaları yapılacağından güney taşıma yolunda gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında, trafik akışı kuzey taşıma yolundan belirtilen kilometre aralığında iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşaklarında bakım-onarım çalışması yapılacak olup çalışma programına göre önce İstanbul istikametinde, daha sonra da İzmir istikametinde bant aktarma yapılacağından ulaşım iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşaklarındaki bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İzmir istikametinden iki yönlü izin verilecek.

İstanbul- Kocaeli yolunun 56. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak olup çalışmalar sırasında her iki yönde de ulaşım çalışma durumuna göre yan yol ve toplayıcı yollara aktarılacak.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt arası) bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan çift yönlü sağlanıyor.

Yıldızeli- Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli- Hanlı yolunun 17-19. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım 1200 metrelik servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerindeki yol yapım, Alaplı-Yığılca yolunun 18-19. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon Gümüşhane yolunun (Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane) 0-11. kilometrelerinde yapılacak olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.