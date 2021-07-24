Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşağındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Elvankent istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol, Zonguldak- Devrek yolunun 3-5. ve 14-16. kilometrelerinde ise tünel yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 36. kilometresinde (Borçka şehir geçişi) drenaj sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla Hopa-Artvin yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Havsa-Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.