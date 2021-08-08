Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde ikişer şeritten sürdürülüyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17, Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık bölgesi Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde çelik ağlarla şev koruması yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere- Rize yolunun 19. kilometresindeki köprülerde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.