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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

29.09.2021 08:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü 1-2. kilometrelerindeki derz onarım ve yapım çalışmaları dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 3-5. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Espiye yolunun 44 ve 50. kilometrelerindeki Geçilmez ve Uluburun tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ayancık- Sinop yolunun 1-6. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum kuzey çevre yolunun 21-27. kilometreleri ile Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59. kilometrelerinde (Karakurt mevkisi) yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

TEM Otoyolu, Çankırı, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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