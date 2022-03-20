Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

20.03.2022 08:13
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerinde Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe Kavşağı- Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları kesimi 2-5. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 18. kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Suluova- Amasya yolunun 28-39. kilometrelerindeki tünel ve aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Güzelbahçe, Orhangazi, Çiftehan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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