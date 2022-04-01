Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.04.2022 08:06
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 5. kilometresinde bulunan (Trabzon şehir geçişi Çimenli mevkisi) araç alt geçidi yaklaşımında yapılacak ışıklı uyarı sistemi bakım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun Phaselis geçişindeki tünel inşaatı ve bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım 38-40. kilometrelerde Kumluca istikametinden iki yönlü, 40-41 ve 43-44. kilometrelerde ise Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

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TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Trabzon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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