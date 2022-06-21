Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-46. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle 13.00-17.00 saatlerinde yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde gerçekleştirilen genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 Ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometresinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından sağlanıyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 71-78. kilometrelerindeki kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritteki oturma nedeniyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünelin her iki yönündeki tüplerde 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Elazığ- Bingöl il sınırı- Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerindeki (Bingöl şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.